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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:50 م
الأوبرا
الأوبرا
آلاء حسن
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تقام في السادسة مساء الأحد المقبل، بمركز الإبداع الفني بالقاهرة بساحة الأوبرا، ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "المجلات المصرية ودورها العربي".

تطرح الندوة القضايا التي تتعلق بالدور الهام الذي تلعبه المجلات المصرية عبر تاريخها الطويل كأداة أساسية من أدوات ثقل مصر الثقافي، وأسباب تراجع هذا الدور منذ عقود، وإمكانية استعادته مرة أخرى في ضوء التطور الذي تشهده الحياة المصرية الآن في العديد من المجالات.

يتحدث في الندوة الدكتور زين عبدالهادي رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، الدكتور حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة فنون، الكاتب والشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بهيئة قصور الثقافة، ويديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، بمشاركة العديد من الكتاب والمثقفين والأدباء.

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي- الذي يقام شهريًا- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

وكانت فعاليات المنتدى قد انطلقت في ديسمبر الماضي بندوة تحمل عنوان: "نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، وتحدث فيها كل من الأساتذة: محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، وأدارها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.
«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع
«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

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