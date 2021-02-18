رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قصة حب دفعت لـ«تبادل أسرى».. كيف تسللت فتاة إسرئيلية إلى سوريا؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:05 م
تسللت فتاة إسرئيلية
تسللت فتاة إسرئيلية
سارة الشلقاني
طباعة
قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك تطور كبير في الاتصالات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع سوريا بوساطة روسية، مشيرةً إلى أن إنجاز تلك الصفقة قد تتم الليلة.

وأعلنت سوريا رسميًا، أمس الأربعاء، عن وجود محادثات لعقد صفقة تبادل أسرى، مع إسرائيل، في إطار جهودها لعودة أبنائها المعتقلين هناك.

تسلل فتاة إسرائيلية إلى سوريا
فيما تسعى إسرائيل، عبر صفقة تبادل الأسرى، إلى إعادة فتاة فلسطينية تمكنت من التسلل إلى سوريا مشيًا على الأقدام عبر الحدود.

واعتقلت الفتاة الإسرائيلية، 25 عاما، لدى سوريا، بعد تعرفها على شاب سوري، وربطتهما علاقة حب، ودلها ذلك الشاب على ثغرة في السياج الأمني، لتمر فيه الفتاة عبر «القنيطرة»، فيما كان هو بانتظارها.

وأبلغت سوريا، روسيا، أنها لا تريد أزمة، وتعتبر أن القصة إنسانية، ولكنها لا ترغب أن تمر بدون الإفراج عن أسرى سوريين موجودين لدى إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وفد أمني إسرائيلي في روسيا
وفي سياق متصل، غادر وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى روسيا، لزيارة عمل، في إطار وجود تفاهمات لعقد صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب بوساطة موسكو.

وضم الوفد الإسرائيلي مئير بن شبات مستشار الأمن القومي في تل أبيب، ويارون بلوم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، واستمرت الزيارة لمدة 48 ساعة، وعادوا إلى إسرائيل، أمس الأربعاء.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا
وقالت مصادر إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا ستتضمن إفراج تل أبيب عن سوريين اثنين من سجونها، مقابل تسليم دمشق للفتاة الإسرائيلية.

وكشفت المصادر، أمس الأربعاء، أن السوريين هما نهال المقت، وذياب قهموز، من أبناء الجولان السوري المحتل.

موضوعات متعلقة

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار