قصة حب دفعت لـ«تبادل أسرى».. كيف تسللت فتاة إسرئيلية إلى سوريا؟

تسلل فتاة إسرائيلية إلى سوريا

وفد أمني إسرائيلي في روسيا

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك تطور كبير في الاتصالات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع سوريا بوساطة روسية، مشيرةً إلى أن إنجاز تلك الصفقة قد تتم الليلة.وأعلنت سوريا رسميًا، أمس الأربعاء، عن وجود محادثات لعقد صفقة تبادل أسرى، مع إسرائيل، في إطار جهودها لعودة أبنائها المعتقلين هناك.فيما تسعى إسرائيل، عبر صفقة تبادل الأسرى، إلى إعادة فتاة فلسطينية تمكنت من التسلل إلى سوريا مشيًا على الأقدام عبر الحدود.واعتقلت الفتاة الإسرائيلية، 25 عاما، لدى سوريا، بعد تعرفها على شاب سوري، وربطتهما علاقة حب، ودلها ذلك الشاب على ثغرة في السياج الأمني، لتمر فيه الفتاة عبر «القنيطرة»، فيما كان هو بانتظارها.وأبلغت سوريا، روسيا، أنها لا تريد أزمة، وتعتبر أن القصة إنسانية، ولكنها لا ترغب أن تمر بدون الإفراج عن أسرى سوريين موجودين لدى إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وفي سياق متصل، غادر وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى روسيا، لزيارة عمل، في إطار وجود تفاهمات لعقد صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب بوساطة موسكو.وضم الوفد الإسرائيلي مئير بن شبات مستشار الأمن القومي في تل أبيب، ويارون بلوم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، واستمرت الزيارة لمدة 48 ساعة، وعادوا إلى إسرائيل، أمس الأربعاء.وقالت مصادر إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا ستتضمن إفراج تل أبيب عن سوريين اثنين من سجونها، مقابل تسليم دمشق للفتاة الإسرائيلية.وكشفت المصادر، أمس الأربعاء، أن السوريين هما نهال المقت، وذياب قهموز، من أبناء الجولان السوري المحتل.