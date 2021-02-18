رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يريد إصلاح منظمة التجارة العالمية وسياسته التجارية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:56 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
سيضع الاتحاد الأوروبي مكافحة التغيّر المناخي في محور تبادلاته الخارجية، وسيسعى بكل ثقله لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وفق استراتيجية تجارية أوروبية جديدة كشفتها بروكسل الخميس.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس: إنه في مواجهة "تحديات" ما بعد الجائحة "يجب أن تدعم السياسة التجارية بشكل كامل التحولات البيئية والرقمية لاقتصادنا".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن المفوضية التي تقود السياسة التجارية للاتحاد تأمل "تولي زمام جهود الإصلاح الدوليّة" لمنظمة التجارة العالمية.

وفي الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى توجيه التجارة الأوروبية خلال العقد القادم، تقترح المفوضية إخضاع الاتفاقيات التجارية المستقبليّة لاحترام اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015، وهو شرط غائب في الاتفاقيات السابقة التي وقعها التكتّل.

وتسبّب مسائل البيئة والمناخ ترددا لدى بعض الدول الأوروبية عند المصادقة على اتفاق التبادل التجاري الحر بين دول الميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) والاتحاد الأوروبي، لا سيما المخاوف من الإزالة الواسعة للغابات في الأمازون.

وترغب بروكسل في تعزيز استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين، القوتين التجاريتين الكبيرتين، عبر سياسة نشطة ترتكز على تعددية الأطراف لا سيما مع الهند ودول إفريقية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إعادة التوازن في التبادلات العالمية يمر عبر مراجعة عميقة لمنظمة التجارة العالمية (164 عضوا) التي يشلّها تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها.. وتتهم واشنطن الصين بارتكاب تجاوزات تجارية وتعتبر أن قواعد المنظمة غير كافية لكبحها.

وتقدّر المفوضيّة الأوروبيّة أن تسمية النيجيرية نغوزي أوكونجو- إيويلا على رأس منظمة التجارة العالمية (تتولى مهامها في الأول من مارس)، تمثل "فرصة لبداية جديدة".

ويعوّل الأوروبيون كذلك على تعاون أوثق مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أربعة أعوام عاصفة بسبب السياسات الحمائيّة لسلفه دونالد ترامب.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه سيضع آليات في الاتفاقيات التجارية التي يبرمها لضمان عدم تورط الشركات في العمل القسري، وهو موضوع حسّاس لا سيما بعد توقيع بروكسل اتفاقية مثيرة للجدل حول الاستثمار مع الصين في ديسمبر.

وتشهد المصادقة على الاتفاقية مع الصين صعوبات بسبب المعارضة الشديدة التي تلقاها من البرلمان الأوروبي على خلفية الانتهاكات الحقوقية لبكين ووضع أقلية الأويغور المسلمة التي تصفها عدة منظمات ودول غربية بأنها ضحيّة سياسة اعتقال جماعي وعمل قسريّ.

موضوعات متعلقة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار