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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تجارية الجيزة»: 450 محلًا بالجيزة تشارك في الأوكازيون الشتوي

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:23 م
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
دعاء أبو العزم
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قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن عدد المحال التجارية المشاركة بالأوكازيون الشتوي حتى الآن وصل إلى ٤٥٠ محلا تجاريا، وتعد محافظة الجيزة من أكثر المحافظات مشاركة هذا العام في الأوكازيون، في حين أنه قد وصل عدد المحال على مستوى الجمهورية لأكثر من ٢١٠٠ محل موزعة على المحافظات.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك غرفة عمليات على مدار اليوم لمتابعة الأوكازيون والأنشطة المشاركة، حيث إن قطاع الملابس الجاهزة يمثل ٧٠٪ من عدد المتاجر.

وتابع الرفاعي أن الباب مفتوح لجميع المتاجر للمشاركة في الأوكازيون عن طريق مديريات التموين بالمحافظات.

وأوضح الرفاعي أن هناك رقابة قوية على المحلات المشاركة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمحاربة التخفيضات الوهمية، حيث إن الأوكازيون يلزم التاجر بوضع سعرين للسلعة.

فيما تدرس وزارة التموين بأن يستمر الأوكازيون حتى عيد الأم هذا العام.

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