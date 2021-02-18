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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: الملاحقة القانونية ستطال قتلة المتظاهرين من أجل القصاص العادل

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:45 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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صرّح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأن الحكومة وبالرغم من كل الظروف الصعبة تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها.

وقال الكاظمي، خلال مراسم استقبال دفعة جديدة من جرحى التظاهرات والقوات الأمنية والحشد الشعبي الذين تم إرسالهم للعلاج خارج البلاد: "إن حقوق جرحى التظاهرات وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل".

وأضاف: "إن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة والتزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم أبناء العراق وضحوا من أجل بلدهم وأبناء شعبهم".

وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والانتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، وإن الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف".

وأضاف أن "القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، إذ إن هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف".

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