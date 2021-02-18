متعاملون أوروبيون: تونس تطرح مناقصة لشراء القمح والشعير

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن تونس طرحت مناقصة عالمية لشراء ما يقدر بنحو 92 ألف طن من القمح الصلد و100 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من علف الشعير.وأضافوا أن المناقصة تغلق غدا الجمعة، 19 فبراير، ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية.تطلب تونس شحن جميع الحبوب بين 15 مارس و25 أبريل، بناء على المنشأ، وكانت أحدث مشتريات تونسية من القمح الصلد واللين والشعير أوردتها التقارير في 22 يناير.