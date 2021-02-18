محمد إبراهيم من ذوي الهمم: «حياة كريمة أمل لتنفيذ أفكارنا التي تخدم البلد»

دعا الرئيس لمبادرة حياة كريمة والتي من المقرر أن تساهم بشكل كبير في مواجهة البطالة وتحقيق سبل الحياة للعيش بشكل أفضل ومن الفئات التي خصتها المبادرة هي فئة ذو الهمم، والتي تعتبر شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري.محمد إبراهيم، طالب الفرقة الثالثة بكلية الزراعة، من قصار القامة، يأمل بأن تكون "حياة كريمة" بوابة لتحقيق كيانهم وتمويل أفكارهم التي تساهم بشكل كبير في نهضة البلد.يرى إبراهيم، أن الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات، تسببت في انحصار قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالأدوار الفكاهية ومادة للسخرية.وأضاف إبراهيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهتم بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص القوانين التي تحفظ حقوقنا.طالب إبراهيم، بضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة والمبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى الدمج في الكثير من المجالات الإعلام والزراعة والصناعة.