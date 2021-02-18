«لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية».. تفاصيل لقاء وفدى الكاثوليك والأزهر

التقت اللجنة الأسقفية للإعلام برئاسة الأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة، مسئول العلاقات العامة للجنة ومسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، صباح اليوم الخميس، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببرنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، تحت عنوان "حوار السلام والطمأنينة" في لقاء لتفعيل "وثيقة الأخوة الإنسانية".وافتتح اللقاء الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ثم افتتحت الجلسة بكلمة الأنبا باخوم بعنوان "التعاليم الدينية الصحيحة ودورها في نشر قيم التعارف والعيش المشترك"، وكلمة الأب ميلاد شحاتة بعنوان "حرية الاعتقاد كحق ثابت لكل إنسان"، تلاها كلمات مختلفة من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.أيضًا احتوت الجلسة ورشة عمل لعرض مقترحات عملية لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، وإيجاد الآليات المناسبة للتعاون المشترك بين الأزهر الشريف وجامعة الأزهر والكنيسة الكاثوليكية بمصر.واختتمت الجلسة بكلمة من الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونائب عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وتقديم الدروع للجنة الأسقفية للإعلام وللرهبنة الفرنسيسكانية ومجمع البحوث الإسلامية.