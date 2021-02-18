رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكرملين يرفض النقد الأمريكي لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:10 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
وكالات
طباعة
رفضت روسيا النقد الأمريكي لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، قائلة إن واشنطن يجب أن تشغل نفسها بأمن الطاقة الخاص بها وليس الخاص بأوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المشروع المثير للجدل الذي من المفترض أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا "ليس له علاقة على الإطلاق بإمدادات الطاقة الخاصة بالولايات المتحدة".

وقال: "هذا المشروع يتعلق بأمن الطاقة في القارة الأوروبية"، حسب وكالة أنباء "تاس".

ويقول مسئولو الاتحاد الأوروبي إن خط الأنابيب سوف يجعل أوروبا معتمدة للغاية على إمدادات الطاقة الروسية.

وعلى الجانب الآخر، لطالما اتهم أنصار خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع لزيادة مبيعاتها من الغاز المسال في أوروبا.

ودعا المنتقدون أيضا إلى وقف "نورد ستريم 2" بسبب معاملة روسيا مؤخرا المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وكتب أندري كوبوليف، رئيس شركة نافتوجاز المملوكة لأوكرانيا، عبر فيسبوك، اليوم الخميس، أنه في حال دخل خط الأنابيب حيز التشغيل فسوف تكون أوكرانيا أكثر عرضة "لاعتداء روسي".

وكتب: "طالما أن أوكرانيا هي دولة عبور غاز مهمة لألمانيا وإيطاليا وفرنسا، فإن نظام نقل الغاز الأوكراني جزء من نظامنا الدفاعي".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار