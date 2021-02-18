الكرملين يرفض النقد الأمريكي لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»

رفضت روسيا النقد الأمريكي لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، قائلة إن واشنطن يجب أن تشغل نفسها بأمن الطاقة الخاص بها وليس الخاص بأوروبا.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المشروع المثير للجدل الذي من المفترض أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا "ليس له علاقة على الإطلاق بإمدادات الطاقة الخاصة بالولايات المتحدة".وقال: "هذا المشروع يتعلق بأمن الطاقة في القارة الأوروبية"، حسب وكالة أنباء "تاس".ويقول مسئولو الاتحاد الأوروبي إن خط الأنابيب سوف يجعل أوروبا معتمدة للغاية على إمدادات الطاقة الروسية.وعلى الجانب الآخر، لطالما اتهم أنصار خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع لزيادة مبيعاتها من الغاز المسال في أوروبا.ودعا المنتقدون أيضا إلى وقف "نورد ستريم 2" بسبب معاملة روسيا مؤخرا المعارض المسجون أليكسي نافالني.وكتب أندري كوبوليف، رئيس شركة نافتوجاز المملوكة لأوكرانيا، عبر فيسبوك، اليوم الخميس، أنه في حال دخل خط الأنابيب حيز التشغيل فسوف تكون أوكرانيا أكثر عرضة "لاعتداء روسي".وكتب: "طالما أن أوكرانيا هي دولة عبور غاز مهمة لألمانيا وإيطاليا وفرنسا، فإن نظام نقل الغاز الأوكراني جزء من نظامنا الدفاعي".