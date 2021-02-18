السبت.. الصحة تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الوزارة بلقاح كورونا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الوزارة الصحة بلقاح فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 360 مستشفى تقريبًا على مستوى الجمهورية بعد غد السبت.وقالت المصادر، لـ"الدستور": إنه تم توريد كميات من لقاحات كورونا لكل مديريات الصحة للمحافظات التى بدورها ستقوم بتوزيعها على المستشفيات، وفقًا لأعداد الأطقم الطبية التى تم حصرها من كل مستشفى، والتى أعلنت عن رغبتها في الحصول على اللقاح ووقعت على الموافقة المستنيرة قبل الحصول على اللقاح.وأشارت إلى أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إجباريًا، حيث لا يتم إجبار الأطباء بالمستشفيات على الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن النسبة المسجلة من الأطقم الطبية للحصول على اللقاح معقولة.