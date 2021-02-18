رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبت.. الصحة تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الوزارة بلقاح كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:43 م
الأطقم الطبية بمستشفيات
الأطقم الطبية بمستشفيات
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الوزارة الصحة بلقاح فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 360 مستشفى تقريبًا على مستوى الجمهورية بعد غد السبت.

وقالت المصادر، لـ"الدستور": إنه تم توريد كميات من لقاحات كورونا لكل مديريات الصحة للمحافظات التى بدورها ستقوم بتوزيعها على المستشفيات، وفقًا لأعداد الأطقم الطبية التى تم حصرها من كل مستشفى، والتى أعلنت عن رغبتها في الحصول على اللقاح ووقعت على الموافقة المستنيرة قبل الحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إجباريًا، حيث لا يتم إجبار الأطباء بالمستشفيات على الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن النسبة المسجلة من الأطقم الطبية للحصول على اللقاح معقولة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ 24 ساعة

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار