التشيك تعلن تسلم أكثر من 667 ألف جرعة ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، تسلم أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وأفادت الوزارة- حسبما ذكر راديو براغ الدولي- بأنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مشيرة إلى أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.وأوضح الاستبيان الذي أجرته الوزارة أن 52% من المواطنين بالتشيك بحاجة إلى تطعيمهم ضد الفيروس.يذكر أن التشيك طلبت شراء نحو 12 مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" و9 ملايين جرعة من شركات أخرى من بينها شركة "أسترازينيكا" و"موديرنا"، وذلك بموجب اتفاقية شراء اللقاحات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.