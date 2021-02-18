بيسكوف: روسيا تستخدم كل قدراتها لإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده تستخدم كل قدراتها الصناعية لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدا أن حملة تطعيم الروس باللقاح تعتبر أولوية في الوقت الحالي.وأضاف بيسكوف- وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أنه تم تجنيد كل القدرات الصناعية التي تعمل بالدرجة الأولى من أجل توفير اللقاح للأسواق الداخلية، لافتًا إلى أن التطعيم في روسيا يتم بوتيرة عادية وستزداد هذه الوتيرة عندما يعتبر المزيد من الروس أن تلقيح أنفسهم أمر ضروري.وأشار إلى أنه يجرى حاليًا عملية شرح أفضليات التلقيح ضد "كورونا" عبر مختلف المنصات بما في ذلك وسائل الإعلام، منوهًا بأن الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد "كورونا" في الخارج سيبدأ في الأيام القريبة القادمة؛ الأمر الذي سيسمح بتلبية حاجات الدول الأخرى، فيما تعمل المصانع الروسية لتلبية حاجات السوق الداخلية.