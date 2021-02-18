تدريب 2500 طبيب وإجراء 16 حالة مناظير معقدة «أونلاين»

نظمت المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، لأول مرة في مصر، ورشة عمل علي الهواء مباشرة تم خلالها إجراء عدد من حالات المناظير التداخلية المعقدة، ما يؤكد قدرة المنظومة الصحية المصرية على استقبال جميع الحالات وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين على أكمل وجه، رغم جائحة كورونا التي أثرت علي الخدمات الطبية في كبرى الأنظمة الصحية في العالم.من جانبه، قال محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إنه لأول مرة وبسبب انتشار جائحة كورونا، يتم تنظيم مثل هذه الورشة، حيث قام الأطباء بإجراء حالات مناظير تداخلية معقدة أكدت حرفية الأطباء في مختلف المحافظات وجاهزية المستشفيات وتوافر الأجهزة والآلات اللازمة لمثل هذه الإجراءات.أضاف أن أكثر من 2500 طبيب متخصص في مناظير الجهاز الهضمي من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تابعوا فعاليات ورشة العمل واظهروا اعجابهم واستفادتهم من هذا النشاط القيم.وأكد أهمية التعليم الطبي المستمر للأطباء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل اللقاءات الفعلية خشية انتشار كورونا بين الحاضرين.تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير لرفع كفاءة الأطباء المصريين وتدريبهم على التعامل مع المناظير الحديثة والتعامل مع الحالات المعقدة واستخدام الرؤية المحسنة في الكشف المبكر عن الأورام، خاصة أورام القولون.أشار الدكتور محمد النادي، أستاذ مساعد أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا ومدير ورشة العمل، أن مستوى عمل أطباء المناظير أثناء الورشة لم يقل كفاءه عن ما نراه في ورش العمل الأوربية والعالمية، حيث قام الأطباء بإجراء 16 حالة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك بشهادة أكبر أستاذة وخبراء في مناظير الجهاز الهضمي على مستوى الجامعات المصرية، الذين أكدوا سعادتهم من هذا المستوى الذي يليق بسمعة ومهارة وكفاءة الطبيب المصري.