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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق هائل فى جراج «تكاتك» بالمنزلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:52 م
حريق هائل فى جراج
حريق هائل فى جراج «تكاتك
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في جراج خاص بمركبات التوكتوك في منطقة المنزلة الجديدة بمحافظة الدقهلية، والذى أسفر عن احتراق 12 توكتوك ودراجتين ناريتين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في المنزلة بجراج خاص بمركبات التوك توك دون وقوع إصابات بشرية.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج مقام على مساحة 400 متر بسور أسمنتي، ملك "ياسر عبد المقصود"، 49 عاما، ومستأجر لشابين "مسعد أحمد حبيب"، 25 عاما، و"أحمد السيد عبد العزيز"، 30 عاما، ونجم عن الحريق  تدمير 12 توك توك و2 دراجة نارية.

وبسؤال مستأجري الجراج، عللوا أن سبب الحريق ماس كهربائي في إحدى مركبات التوكتوك، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، كما تبين أن الجراج يستخدم لركن المركبات والدراجات النارية، إذ  عثر بداخله على 47 توكتوك و8 دراجات نارية و7 تروسيكل وسيارة ملاكي، واستدعي مالكي تلك المركبات لسؤالهم.

وأخطرت قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٢١ إدارة قسم شرطة المنزلة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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