يبحث المواطنون عن موعد ورابط نتيجة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي، عبر محركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن الإعلان الرابع عشر عن 100 ألف وحدة سكنية، خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، وانطلاقا من مبادرة "مليون وحدة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف حصول جميع المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري، بحيث تمكنهم من الحصول وتملك وحدات سكنية إذا توفرت عليهم الشروط، تخفيفا عليهم، ودعم من الدولة لهم.





موعد ورابط نتيجة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع المواطن الذين يريد ويبحث عنموعد ورابط نتيجة الإعلان الرابع عشر للوحدات السكنية، الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من خلال الرابط التالي: www.mhuc.gov.eg ، حيث يتمكن من متابعة أخبار الوحدات، ويعرف كافة المعلومات المتعلقة بشأن شقق الإسكان.





وبعد أن يقوم الشخص بالدخول على الموقع، يكتب الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة الاستعلام، بعد بعدها تظهر كافة المعلومات المتعلقة بالشقق، ويعرف من خلالها النتيجة، وهناك طريقة أخرى يمكن للمواطن معرفة النتيجة من خلالها، وهي الاتصال بالأرقام التالية لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية: وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.





11 مدينة بها وحدات الإسكان بالإعلان الرابع عشر

حدد صندوق التمويل العقاري، ووزارة الإسكان، من خلال الإعلان الرابع عشر، الأماكن التي توجد بها وحدات الإسكان، فقد أتيحت في إحدى عشر مدينة في المحافظات، وتتضمن : حدائق العاصمة، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الأوراق والمستندات التي تحددها الوزارة.





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بينما حددت الوزارة أسعار الوحدات السكنية التي جاءت في الإعلان الرابع عشر، حيث تتراوح المساحات فيها ما بين 75 و90 مترًا، حيث تتضمن غرفتين وصالة، أو ثلاث غرف وصالة، حيث من المقرر أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.



