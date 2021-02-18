خسائر في معظم أسواق الخليج.. ومؤشر أبوظبي يرتفع

أغلقت أغلب البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على تراجع اليوم الخميس، وتأثر المؤشر السعودي بضغوط ناجمة عن خسائر لأسهم الخدمات المصرفية عليه.وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية الجلسة على تراجع 0.7 بالمئة لكنه لا يزال مرتفعا 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة، في حين نزل سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصارف المملكة، 1.9 بالمئة.وأظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر السادس على التوالي لتصل إلى ذروة ثمانية أشهر في ديسمبر 2020.وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة بضغط من تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.1 بالمئة.وتراجع المؤشر 2.2 بالمئة للأسبوع بأكمله في أكبر خسارة أسبوعية يتكبدها منذ الثامن من أكتوبر.على صعيد منفصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمس الأربعاء أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد.وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي مشتر رئيسي للطائرة.وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة الدار العقارية 0.8 بالمئة وزيادة سهم الدولية القابضة 0.7 بالمئة.لكن المؤشر سجل أول خسارة أسبوعية له لهذا العام.وفي قطر، هبط المؤشر 0.67 بالمئة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 29 أكتوبر.وضغط أداء أسهم القطاع المالي على المعنويات مع تراجع سهمي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الأهلي.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بلغ 1.4 بالمئة.