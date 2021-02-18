محمد القصبى يكتب: أخى الدكتور علاء.. هذا ما تبقى من أورويل.. فماذا سيتبقى منك؟

أخى العزيز د.علاء عبد الهادي.. مثل الكثيرين.. أظنك قرأت أعمال جورج أورويل.. خاصة رائعتيه "1984".. و"مزرعة الحيوان".وعن تجربتى.. لا أتذكر أن أيًا من أعمال كبار الروائيين في العالم أبهرتنى فى مطلع شبابى كما كان حالى مع روايتي أورويل هاتين..لكن تمثال أورويل المبدع العظيم في وجداني تحطم.. ولا شىء تبقى سوى الروائح الكريهة التي تطفح من بالوعة وشايته بـ38 من أصدقائه ورفاقه الشيوعيين- فنانين وأدباء ومفكرين- للمخابرات البريطانية.. تلك التي أسمتها صحيفة إنجليزية- لا أتذكر إن كانت ديلي تلجراف أم ديلي ميل- بالقائمة السوداء ..نعم.. هذا ما تبقى من أورويل.. قائمته السوداء وليس روائعه الأدبية!ومثله الشاعر الأمريكي عيزرا باوند، أحد أعظم رموز شعر الحداثة في القرن العشرين، بل وأبرز الشعراء عبر ضفتي الأطلنطي، لكن التاريخ قد يتجاهل هذا .. ولا يذكر له سوى تأييده الغريب للفاشية الموسولينية .. حتى أنه حوكم عام 1945.. وألقي في مستشفى الأمراض العقلية لمدة 10 سنوات !!وبالطبع على علم أخي الدكتور علاء بأن أحد كبار مفكرينا سعى لاقتناص جائزة القذافي للأدب العالمي عٍام 2010 .. ورغم أن هذا المفكر يملأ الدنيا بصخب تنظيراته وعبر عشرات الكتب عن الفكر التنويري، لكن التاريخ لن يذكر ذلك، بل سيذكر أن إبراهيم الكوني ساعد في منحه جائزة القذافي - وكان رئيس لجنة التحكيم- ليرد مفكرنا هذا "الجميل" بمنح الكوني جائزة ملتقى الرواية العربية في أكتوبر 2010..كما أن التاريخ لن ينسى لمفكرنا التنويري هذا سعيهمن خلال استغلال اسمه ومكانته- رغم ما ينعم به من ثراء- لاقتناص 20 ألف جنيه من اتحاد الكتاب لعلاجه .. بينما آخرون من بروليتاريا الاتحاد لفظوا أنفاسهم الأخيرة على وسائد الفقر والعجز عن إيجاد سبيل للحصول على ثمن حقنة تخفف عنهم آلامهم!!في المقابل سيظل اسم الكاتب الإسباني العظيم خوان غويتيسلو ناصعًا عبر قرون، بل ألفيات لأنه رفض جائزة القذافي.. لأن صاحبها ديكتاتور وقاتل لشعبه!وهل لديك علم أخي د. علاء حول خلفيات حصول ناقد آخر ملء السمع والبصر على جائزة النيل منذ عدة سنوات؟! .. لقد تم الترويج على أنه مريض بورم خبيث.. وقد يلفظ أنفاسه الأخيرة في أية لحظة وعلى طريقة "يا تحلقوني يا ماتلحقونيش" .. فمنحوه الجائزة !! هذا ما سوف يذكره التاريخ وربما يتجاهل تنظيراته النقدية رغم تميزها ..!أخي العزيز د.علاء: أكتبها من قلبي..مهما كان عظمة ورقي ورفعة إبداعك الشعري.. لكن التاريخ قد يتجاهل هذا.. ويتذكر فقط أنك تمترس الطريق إلى 11 حسن صبري أمام أعضاء الاتحاد.. فلا يتمكنون من إجراء انتخابات مجلس الإدارة.خاصة أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل عامًا وراء عام.. خاصة أيضا أن نقابات أخرى تضم مئات الآلاف من الأعضاء اجتازت تلك الخطوة الطبيعية دون آثار جانبية !!!!كما أن التاريخ - مهما نصعت صفحاته بتميز إبداعك - فقرار إحالة بعض من أعضاء الاتحاد إلى لجنة التأديب .. سوف يلطخ تلك الصفحات ببقعة سوداء.. من الصعب للغاية إزالتها حتى لو منحتك الأكاديمية الملكية السويدية نوبل في الأدب!ثمة قول شائع أخي العزيز: المثقف ضمير أمته..ودوماً أضيف إليه: ورأس حكمتها! وبمقدورك الآن أخي أن تكون هذا النوع من المثقفين.. ضمير أمتهم ورأس حكمتها ..بالإسراع في إجراء الانتخاباتبإلغاء قرار لجنة التأديب..سلوك مثل هذا هو الذي يضفي على مسيرة المثقف هالة من الإجلال وليس إبداعه..بالطبع ..ثمة طريق آخر ينهجه العديد من المثقفين ..هؤلاء الذين تستلهم أقلامهم فيوضاتها من شهيق الملائكة..إلا أنهم يستوحون سلوكياتهم من زفير دود الأرض..!وإني أنأى بك ..بكل مثقفي مصر.. عن هذا الخيار!فما أتعسها أمة إن كان هذا خيار مثقفيها..!............أخى د.علاء: فى انتظار قراراتك.