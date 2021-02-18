الأردن والنرويج يبحثان آليات تطوير التعاون المشترك

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية النرويجية إينه سوريدي، آليات تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة بين البلدين وأخذها نحو آفاق أوسع من التعاون، كما شددا على أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة جائحة "كورونا" ومعالجة تبعاتها.وبيّن الصفدي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية للتصدي للجائحة عبر آلية عمل تحقق التوازن بين حماية صحة المواطنين وحماية الأداء الاقتصادي للتخفيف من تبعات الجائحة عليهم، لافتا إلى أنه رغم تبعات الجائحة يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى الأمام ويظهر مؤشرات إيجابية.واتفق الوزيران على أهمية الاجتماع في اعتماد الخطوات القادرة على إسناد الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا في ظروف جائحة "كورونا"، وفي تأكيد أهمية التحرك الدولي الفاعل لاستئناف المفاوضات، خاصة مع بدء الإدارة الأمريكية الجديدة عملها والبوادر الإيجابية التي صدرت عنها.