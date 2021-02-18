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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق منطقة اللسان في رأس البر

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:00 م
غلق منطقة اللسان
غلق منطقة اللسان
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، من اليوم الخميس وحتى السبت القادم، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة بعد تعرض أجزاء منها للتلف جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر مما أدى إلى غمر المياه منطقة اللسان.

وأوضحت "المحافظ" أنه تم غلق المنطقة أمام المواطنين حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم، مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة وإعادة فتحها مرة أخرى.
غلق منطقة اللسان في رأس البر
غلق منطقة اللسان في رأس البر
غلق منطقة اللسان في رأس البر
غلق منطقة اللسان في رأس البر

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