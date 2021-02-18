سكرتير عام بنى سويف يناقش الموقف التنفيذي لرصد مخالفات البناء

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام ببنى سويف، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء وحدة المتغيرات المكانية وذلك بحضور اللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الزراعة والري وحماية الأراضي وهيئة مشروعات التعمير والبيئة وجهاز مدينة بني سويف والطرق والاستثمار والأملاك والآثار والمناطق الصناعية.وأكد السكرتير العام على المتابعة المستمرة من قبل محافظ بني سويف لهذا الملف الهام، موجها بأهمية أن تعمل كل الجهات المعينة كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى مناقشة الفصل الإداري لوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية الصادر بشأنها قرارات إزالة.