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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: طلب المحكمة الأوروبية الإفراج عن نافالني «غير قانونى»

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:08 م
ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف
وكالات
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قال الكرملين إن الطلب الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن المعارض الروسي المسجون حاليا، أليكسي نافالني، "غير قانوني".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أمس الأربعاء، إن قرار المحكمة الأوروبية يرقى إلى "محاولة جادة للغاية للتدخل في الشئون القضائية الداخلية في روسيا".

وكانت وزارتا الخارجية والعدل في روسيا قد أصدرتا تعليقات مماثلة أمس الأول الثلاثاء، بعد أن طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا الإفراج عن نافالني فورا.

وقالت المحكمة إنها أخذت بعين الاعتبار الخطر الذي يهدد حياة نافالني عندما أصدرت قرارها، بناء على طلب من محامي الدفاع عن المعارض الروسي البارز، المعروف بأنه من أشد منتقدي الكرملين.

وبعد أن نجا من محاولة تسميمه باستخدام غاز أعصاب، وتلقيه العلاج في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا منتصف يناير الماضي، إلا أنه اعتقل لدى وصوله إلى مطار موسكو.

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