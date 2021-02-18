رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تختتم زيارتها إلى مولدوفا

اختتمت آن ليندي وزيرة خارجية السويد ورئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية مولدوفا استمرت يومين.وذكرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي،في بيان لها اليوم، أنها ستظل مهتمة بالتسوية السياسية في مولدوفا، مشيرة إلى تأكيد رئيسة المنظمة أن التحديات لازالت مستمرة ويجب البقاء فى المسار الصحيح.وأشار البيان إلى آن ليندي أجرت مباحثات هامة مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي أوريليو سيوكوي ونائبة رئيس الوزراء لإعادة الإدماج أولجا سيبوتاري.وأوضح البيان أن المحادثات ركزت على بناء الثقة دعم والحوار الحقيقي بين الأطراف المتصارعة لدفع عملية التسوية إلى الأمام على جميع المستويات.