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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لم يصدر قرار بشأن الحظر وجميع الخيارات مطروحة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:30 م
المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم
نيفين أشرف
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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، إنه لم يصدر أي قرار بشأن الحظر، سواء الجزئي أو الشامل في دولة الكويت.

وأضاف في بيان له عبر مركز التواصل الحكومي الكويتي: "جميع الخيارات مطروحة أمام السلطات الصحية، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لذا ندعو الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحافظة على سلامة الجميع والمنظومة الصحية، كما نؤكد على ضرورة الابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة أنھا ستطبق القانون (رقم 8 لسنة 1969) بحزم على مخالفي قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة بإغلاق الأنشطة التجاریة من الساعة 8 مساء حتى 5 فجرًا ومنع التجمعات والاحتفالات بالأعیاد الوطنیة وذلك للحد من انتشار فیروس كورونا.

وقال مدیر عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الكويتية، العمید توحید الكندري في بیان صحفي الخميس، إن الفرق الأمنیة ستساند الجھات المعنیة لضبط الباعة المتجولین والتعامل مع بائعي الألعاب الناریة حیث أنھا تشكل جریمة یعاقب علیھا القانون (رقم 6 لسنة 2015 ( إما بالحبس أو الغرامة المالیة أو العقوبتین معا.

وأھاب بالمواطنین والمقیمین إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات وذلك حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار فیروس كورونا المستجد.
الكويت: لم يصدر قرار بشأن الحظر وجميع الخيارات مطروحة
الكويت: لم يصدر قرار بشأن الحظر وجميع الخيارات مطروحة
الكويت: لم يصدر قرار بشأن الحظر وجميع الخيارات مطروحة
الكويت: لم يصدر قرار بشأن الحظر وجميع الخيارات مطروحة

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