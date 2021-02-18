«يملأ فمي بالكرز».. آخر إبداعات الشاعر فتحي عبدالله
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:47 م
جمال عاشورطباعة
يعد ديوان «يملأ فمي بالكرز»، هو الديوان السادس للشاعر فتحي عبدالله الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه بقرية رملة الانجب بمركز أشمون بالمنوفية.
وكان الشاعر قد أعلن يوم 9 الماضي من الشهر الجاري، قرب صدور الديوان عن دار الأدهم الخاصة بالشاعر فارس خضر، إلا أن القدر كان له قرار مختلف في رحيل الشاعر قبل رؤيته آخر إبداعاته.
كما كان قد نشر قصيدة له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يوم 5 من الشهر ذاته، تحت عنوان "عودة إلى قصائد الجبل".
والتي يقول فيها:
تتبعوني المجندة الشقراء في البراري
وأنا لا صقور لي
وتقرأ صحائفها أمام البوذيين
في كبرياء لا حدود له
لا تقترب من سفينة المهربين
إلا بإشارة مني
فأنا عاصفة سوداء
تأخذ العظام المكسورة إلى بئر لا
يعرفها أحد
وتغطس بين الدلافين في غمضة عين
وتخرج بالخاتم الضائع
وتضحك من توبات الصرع التي تصيب
المهرب الكبير
إذا رأى الشمس دالية على بابه
فقد عرف أن حبيبته في السفينة
وأنها معصوبة العينين
وتبكي ليل نهار
وقد يطلقون الكلاب عليها
فمن يا ترى يقتل القبطان
في تلك اللحظة
ويأخذ قبعته إلى خادم الجلسة
كي يبدأ العزف على جيتارها المكسور
وتعلو الفراشات وتهبط في سهولة نادرة
وأنا أتقلب على الرمل
في ألم لا احتمله هذه المرة
وأمزق ما تقع عليه يدي
حتى أعثر على خاتمها المفقود
فأصيح على طيور خضراء
ترفرف بالقرب من رأسي
لقد خطفوها من أعلى الجبل
ولفوها بالملاءة الحمراء
وقرأوا على جثمانها الممزق
لفائف (قمران)
ولم تجد قمحها كما قالوا
ولا أكياس الذهب
فأغمي عليها مرة أخرى
وأخذت في البكاء
إلى أن وضعوها على تابوب أبيض
ورائحة من هنا أو هناك
ودقات عالية
فأخذتها الرعشة المعهودة وصاحت
عطره في خشاش الرمل
وفي الصندوق المغلق
وبين أصابع قدمي
ولا يمنعني منه أحد
فأنا روحه في الجبال
وفي الورود
وفي سفينة الهاربين
حتى يعود إلي صدري
في سلام
فتحى عبدالله هو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات تخرج فى كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفًا بهيئة الكتاب ثم مديرًا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكرى لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.. وله كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرى والعربية، ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.
وكان الشاعر قد أعلن يوم 9 الماضي من الشهر الجاري، قرب صدور الديوان عن دار الأدهم الخاصة بالشاعر فارس خضر، إلا أن القدر كان له قرار مختلف في رحيل الشاعر قبل رؤيته آخر إبداعاته.
كما كان قد نشر قصيدة له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يوم 5 من الشهر ذاته، تحت عنوان "عودة إلى قصائد الجبل".
والتي يقول فيها:
تتبعوني المجندة الشقراء في البراري
وأنا لا صقور لي
وتقرأ صحائفها أمام البوذيين
في كبرياء لا حدود له
لا تقترب من سفينة المهربين
إلا بإشارة مني
فأنا عاصفة سوداء
تأخذ العظام المكسورة إلى بئر لا
يعرفها أحد
وتغطس بين الدلافين في غمضة عين
وتخرج بالخاتم الضائع
وتضحك من توبات الصرع التي تصيب
المهرب الكبير
إذا رأى الشمس دالية على بابه
فقد عرف أن حبيبته في السفينة
وأنها معصوبة العينين
وتبكي ليل نهار
وقد يطلقون الكلاب عليها
فمن يا ترى يقتل القبطان
في تلك اللحظة
ويأخذ قبعته إلى خادم الجلسة
كي يبدأ العزف على جيتارها المكسور
وتعلو الفراشات وتهبط في سهولة نادرة
وأنا أتقلب على الرمل
في ألم لا احتمله هذه المرة
وأمزق ما تقع عليه يدي
حتى أعثر على خاتمها المفقود
فأصيح على طيور خضراء
ترفرف بالقرب من رأسي
لقد خطفوها من أعلى الجبل
ولفوها بالملاءة الحمراء
وقرأوا على جثمانها الممزق
لفائف (قمران)
ولم تجد قمحها كما قالوا
ولا أكياس الذهب
فأغمي عليها مرة أخرى
وأخذت في البكاء
إلى أن وضعوها على تابوب أبيض
ورائحة من هنا أو هناك
ودقات عالية
فأخذتها الرعشة المعهودة وصاحت
عطره في خشاش الرمل
وفي الصندوق المغلق
وبين أصابع قدمي
ولا يمنعني منه أحد
فأنا روحه في الجبال
وفي الورود
وفي سفينة الهاربين
حتى يعود إلي صدري
في سلام
فتحى عبدالله هو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات تخرج فى كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفًا بهيئة الكتاب ثم مديرًا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكرى لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.. وله كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرى والعربية، ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.