«يملأ فمي بالكرز».. آخر إبداعات الشاعر فتحي عبدالله

يعد ديوان «يملأ فمي بالكرز»، هو الديوان السادس للشاعر فتحي عبدالله الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه بقرية رملة الانجب بمركز أشمون بالمنوفية.وكان الشاعر قد أعلن يوم 9 الماضي من الشهر الجاري، قرب صدور الديوان عن دار الأدهم الخاصة بالشاعر فارس خضر، إلا أن القدر كان له قرار مختلف في رحيل الشاعر قبل رؤيته آخر إبداعاته.كما كان قد نشر قصيدة له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يوم 5 من الشهر ذاته، تحت عنوان "عودة إلى قصائد الجبل".والتي يقول فيها:تتبعوني المجندة الشقراء في البراريوأنا لا صقور ليوتقرأ صحائفها أمام البوذيينفي كبرياء لا حدود لهلا تقترب من سفينة المهربينإلا بإشارة منيفأنا عاصفة سوداءتأخذ العظام المكسورة إلى بئر لايعرفها أحدوتغطس بين الدلافين في غمضة عينوتخرج بالخاتم الضائعوتضحك من توبات الصرع التي تصيبالمهرب الكبيرإذا رأى الشمس دالية على بابهفقد عرف أن حبيبته في السفينةوأنها معصوبة العينينوتبكي ليل نهاروقد يطلقون الكلاب عليهافمن يا ترى يقتل القبطانفي تلك اللحظةويأخذ قبعته إلى خادم الجلسةكي يبدأ العزف على جيتارها المكسوروتعلو الفراشات وتهبط في سهولة نادرةوأنا أتقلب على الرملفي ألم لا احتمله هذه المرةوأمزق ما تقع عليه يديحتى أعثر على خاتمها المفقودفأصيح على طيور خضراءترفرف بالقرب من رأسيلقد خطفوها من أعلى الجبلولفوها بالملاءة الحمراءوقرأوا على جثمانها الممزقلفائف (قمران)ولم تجد قمحها كما قالواولا أكياس الذهبفأغمي عليها مرة أخرىوأخذت في البكاءإلى أن وضعوها على تابوب أبيضورائحة من هنا أو هناكودقات عاليةفأخذتها الرعشة المعهودة وصاحتعطره في خشاش الرملوفي الصندوق المغلقوبين أصابع قدميولا يمنعني منه أحدفأنا روحه في الجبالوفي الورودوفي سفينة الهاربينحتى يعود إلي صدريفي سلامفتحى عبدالله هو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات تخرج فى كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفًا بهيئة الكتاب ثم مديرًا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكرى لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.. وله كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرى والعربية، ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.