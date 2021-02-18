بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.25%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.25%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 674.15 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 60 ألفا و10 أسهم، بقيمة مليون و135 ألفا و815 دولارا، نُفّذت من خلال 24 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و890 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و872 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.