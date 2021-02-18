طقس «الغربية» اليوم: مشمس بارد.. وانقطاع الأمطار

استمرت درجات الحرارة في الانخفاض بمحافظة الغربية، على الرغم من سطوع الشمس، ولم تسقط الأمطار منذ فجر اليوم الخميس، مما أشعر المواطنين بانتهاء الموجة الباردة التي اجتاحت البلاد منذ فجر الإثنين الماضي.وشهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.كان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعطى تعليمات، منذ يوم الإثنين، لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.