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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر توافق على نقل 20 ألف جرعة لقاح روسي من الإمارات إلى غزة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:41 م
اللقاح الروسي من
اللقاح الروسي من الإمارات إلى غزة
سارة الشلقاني
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وافقت مصر على نقل 20 ألف جرعة لقاح «سبوتنيك V» الروسي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى قطاع غزة، مقدمة من الإمارات، وستسمح القاهرة بنقل 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي المقدمة من أبوظبي إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

ومن المتوقع أن تتلقى غزة 20 ألف لقاح من دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة ربما غدًا الجمعة، ستدخل لقاحات "سبوتنيك" إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأفادت مصادر في غزة هنا أن مصر وافقت على إدخال لقاحات موجودة بالفعل في أراضيها إلى غزة، لكن تم تأجيل نقلها بسبب الظروف الجوية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه من المتوقع وصول شحنة مماثلة من الإمارات مرة كل شهر، على أن يستمر ذلك لفترة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن السلطة الفلسطينية اطلعت على تفاصيل التطعيمات من الإمارات إلى غزة، حسبما نشرت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأعلن محمد دحلان القيادي الفلسطيني وزعيم تيار الإصلاح في حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى غزة، وهي منحة من دولة الإمارات، متابعًا: «نأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهًا لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجًا».

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