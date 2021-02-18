الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.34%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات، اليوم، على تراجع بنسبة 1.34% أي ما يعادل 625 نقطة، وأقفل عند مستوى 46142 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 207.943.586 سهم، تم تداولها على أسهم 366 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 136 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 210 شركات، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.