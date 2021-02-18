قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني

تصدر قريبًا رواية "نخلة الهيش" للكاتب الراحل إيهاب الورداني، عن دار "ميتا بوك" للنشر والتوزيع، وجاءت الرواية في 104 صفحات من القطع المتوسط.وقدم الناقد الدكتور محمد زيدان الرواية بكلمة نقدية على الغلاف الأخير قائلا: "في رواية (نخلة الهيش) للكاتب إيهاب الورداني نجد الراوي يخاطب نفسه، أو يجعل من ذاته ذاتًا أخرى تنفصل عنه، تجادله، تدخل فيه، يحل فيها، يتبادلان المواقع في الدلالة وفي اللغة وفي المفردات الحكائية، نحن أمام أصوات سردية متعددة، أمام أكثر من راوٍ، وأمام أكثر من تأويل للموقف الحكائي أو للمنظور الذي يضيفه، تتحول اللغة إلى رموز، والرموز تتحول إلى أفكار، والأفكار بدورها تتحول إلى سياقات، وهذه سمة بارزة من سمات السرد الحكائي المجازي بصورة خاصة، وهكذا تحملُ تجربة إيهاب الورداني السمات الأسلوبية والجمالية التي تتناسبُ وقضايا العصر المعرفية والجمالية".وتابع: "بالإضافة إلى ثقافة الكاتب النوعية التي ظهرت في كتاباته، فقد وازن بين فقه اللغة وفقه الحكاية، واقتربت الرؤيتان في الرواية والقصة القصيرة اقترابًا لافتًا، وقد اختط إيهاب الورداني لنفسه مكانًا مُهمًا بين أبناء جيله في القصة القصيرة، واستطاع أن يُقدمَ صوتًا سرديًا يتسمُ بالتجريب اللغوي والحكائي في أعماله التي قدمها، يدلُ على استيعابه تاريخ النوع الأدبي من جهة، وطموحه الفني من جهة أخرى، فكان يُقدمُ اللعب السردي المشفوع بتحولات النص على أكثر من مستوى، الحكاية المفتوحة الدلالة، والأصوات التي تترك مساحة واسعة لاستجابة القارئ، ومن هنا جاءت مكانة الكاتب في عالم السرد مكانة متميزة ومهمة".