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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الفيوم تعلن فتح باب التسجيل بمبادرة «مجتمع رقمي آمن»

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:17 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
الفيوم - زينب علاء
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تهدف المبادرة إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

تأتي المبادرة تزامنًا مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking Academy

ويُمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة، والتى تضم العديد من المسارات التدريبية مثل: الأسس الرقمية" Get-Connected " ومقدمة عن الأمن السبراني "IntroductiontoCybersecurity " وأساسيات الأمن السبراني " CybersecurityEssential " وأساسيات الشبكات" NetworkingEssentials" وأساسيات تكنولوجيا المعلومات " ITEssentials" وأساسيات لغة بايثون للبرمجة Programming EssentialsInPython"" ومقدمة لإنترنت الأشياء IntroductiontoIOT ومبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء) IOTFundamentalsConnecting Things" ومبادئ انترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة) IOT Fundamentals: Big Data & Analytics

ويحصل المتدرب على شهادات حصرية معتمدة دوليًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cisco العالمية وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة Cisco Networking Academy.

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