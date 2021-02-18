محمد جمعة: مسلسل «في يوم وليلة» دراما من نوع خاص

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة"، وحماسه لانطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يعد دراما من نوع خاص وتيمة جديدة من نوعية الإثارة والتشويق، وأنه متفائل بنجاحه خاصة أن جميع فريق العمل كانوا ملتزمين بمواعيد التصوير والسيناريو.وأشار الفنان، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه يجسد دور صديق أحمد رزق المقرب، وتربطه علاقة قوية بحبيبته، التي تجسد شخصيتها الفنانة داليا مصطفى، نظرًا لأنه أحب المسرح التي تعمل فيه، مؤكدًا أن دوره محوري وجديد تمامًا عما قدمه من قبل في أعماله الفنية.وأضاف "جمعة" أنه شعر بالحماس أكثر عند تحقيق الإعلان التشويقي للمسلسل أكثر من 4 ملايين مشاهدة فور طرحه من قبل الشركة المنتجة، مما جعله ينتظر عرضه مثل الجمهور، ومتحمسا لسماع آراء المشاهدين بالمسلسل، متمنيًا أن ينال إعجابهم.من جهة أخرى، أوضح أنه مشغول حاليا بتصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، ووعد جمهوره بمشاهدة عمل يليق بهم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل والتعاون مع نجوم مثل أحمد مكي، وكريم عبدالعزيز وكل فريق العمل بجانب المخرج بيتر ميمي.