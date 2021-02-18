الغرف التجارية تجرى مباحثات مع باكستان

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مباحثات جادة مع باكستان لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ نحو 113 مليون دولار خلال العام الماضي تركزت في منتجات: الآلات، والأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، الحديد والصلب، البلاستيك ومنتجاته، المواد الكيميائية العضوية والوقود معدني، القطن.ووصل حجم الواردات من هناك حوالي 250 مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات والجلود، المنتجات الرياضية، والسجاد والأرز.وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بنحو 393 مليون دولار تضخها 106 شركات باكستانية في الأسواق المصرية.وجاء ذلك عقب لقائه بمخدوم شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنمية التبادل التجارى والاستثمارى الثنائى، حيث بحثا ربط مسارات التجارة من خلال الربط بين محوري قناة السويس وميناء جوادار بباكستان، ومنها إلى غرب الصين كمحور نقل أساسي على طريق الحرير ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين كما بحثا التصنيع المشترك لمنتجات الأقمشة وفي إطار توجه الدولة نحو تخفيض مساحات زراعة الأرز لاستهلاكه كميات هائلة من مياه الري وللحفاظ علي مضارب الأرز المصرية وتنشيط إنتاجها بحث الطرفان ضرب وتصنيع وتغلفة الأرز الباكستاني في مصر من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة العربية والإفريقية والأوروبية، كما تم بحث التعاون متعدد الأطراف فى إطار مجموعة الثمانية والكومسيك (منظمة التعاون الإسلامي) وغرفهم التجارية.