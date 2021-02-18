تنفيذ 7 برامج تدريبية لتمكين المرأة وإقامة 3 مراكز خدمات متكاملة بالفيوم

تنفيذ 7 برامج تدريبية لتمكين المرأة وإقامة 3 مراكز خدمات متكاملة بالفيوم
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:11 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وكلاء الوزارة وممثلي القطاعات، استعرضوا خلال الحوار المجتمعي مع أهالي مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية، عددًا من ملامح المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المبادرة، ومنها مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية، موضحًا أنه سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعًا للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات.
وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، فضلًا عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلًا عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية، وفي مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلًا عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.
وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى اطسا المركزي، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز اطسا التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.
وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، فضلًا عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلًا عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية، وفي مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلًا عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.
وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى اطسا المركزي، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز اطسا التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.