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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 7 برامج تدريبية لتمكين المرأة وإقامة 3 مراكز خدمات متكاملة بالفيوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:11 م
الدكتور محمد التوني
الدكتور محمد التوني
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وكلاء الوزارة وممثلي القطاعات، استعرضوا خلال الحوار المجتمعي مع أهالي مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية، عددًا من ملامح المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المبادرة، ومنها مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية، موضحًا أنه سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعًا للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات.

وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، فضلًا عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلًا عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية، وفي مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلًا عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.

وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى اطسا المركزي، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز اطسا التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.

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