انقطاع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، أنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه بقطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق أولًا "منطقة مصر الجديدة في (شارع السياق، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، شارع أسوان، شارع هارون، ميدان الإسماعلية، روكسي ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، الاتحادية قصر البارون".كما سيتم قطع المياه عن المنطقة الثانية "الزيتون" في (شارع الكابلات، عزبة مرسي خليل، مساكن الأميرية، شارع المطرية، شارع الصحة، ميدان النعام، شارع ترعة الجبل الغربي"، وذلك اعتبارًا في الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20 فبراير وحتى الساعة الثامنة من نفس اليوم.وأهابت شركة المياة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى تدبير سيارة مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.