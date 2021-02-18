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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في قطاع الزراعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:08 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تواصلت سلسلة الاجتماعات التنفيذية والحوارات المجتمعية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أهالي مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على احتياجات ومطالب الأهالي، والخطط التنفيذية للمشروعات المزمع إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحًا أن خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني وإنما تشمل التصنيع الزراعي وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالي هذه القرى، الأمر الذى استلزم سماع رأي فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع في عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن المبادرة تسعى لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له حياة كريمة.

وكشف "الأنصاري" عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على قطاع الزراعة الذي يمتاز به مركز إطسا.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، كما أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، لافتًا إلى انخفاض عدد الشكاوى من نقص مياه الري خلال الصيف الماضي بنحو 30 % مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن خطة العمل في تنفيذ المبادرة الرئاسية تعتمد على التنسيق المتكامل والعمل المشترك بين قطاعات العمل التنفيذي المختلفة، مع منظمات المجتمع المدني، والقيادات الطبيعية، والمواطنين، فضلًا عن المصارحة، والمكاشفة المجتمعية، للوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيرًا أنه سيتم الإعلان للمواطنين عن المشروعات التي سيتم تنفيذها وأماكنها وتوقيتاتها الزمنية المقررة.

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