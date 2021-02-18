السفير السعودي يلتقي المبعوث الأممي باليمن

التقى السفير السعودي لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.وبحثا الجانبان خلال اللقاء، الاعتداءات الأخيرة للميليشيات الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا الحوثية على محافظة مأرب اليمنية في ظل الدعوات الدولية للسلام.وأكد السفير آل جابر، دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.ويأتي لقاء السفير السعودي والمبعوث الأممي لليمن، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، إزاء المملكة العربية السعودية بواسطة الطائرات "المفخخة" بدون طيار، والتي استهدفت مطار أبها السعودي الدولي خلال الأيام الماضية.وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في بيانه الأسبوع الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.