محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، اللقاء المجتمعي الثاني بمركز اطسا والذي عُقد بمركز شباب دفنو، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائة عام الأخيرة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها في توقيتات زمنية محددة، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجي متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى المتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" أن تكلفة التطوير بمركز اطسا تبلغ نحو 5،4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور مهم وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسي بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية، كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز اطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.