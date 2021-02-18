محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:03 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، اللقاء المجتمعي الثاني بمركز اطسا والذي عُقد بمركز شباب دفنو، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.
في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائة عام الأخيرة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها في توقيتات زمنية محددة، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجي متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى المتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.
استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" أن تكلفة التطوير بمركز اطسا تبلغ نحو 5،4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور مهم وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسي بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية، كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز اطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.
في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائة عام الأخيرة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها في توقيتات زمنية محددة، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجي متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى المتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.
استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" أن تكلفة التطوير بمركز اطسا تبلغ نحو 5،4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور مهم وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسي بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية، كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز اطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.
محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه
محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه
محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه
محافظ الفيوم: احتياجات إطسا من «حياة كريمة» تجاوزت 5 مليارات جنيه