الإعدام لـ3 بائعين متهمين بقتل عامل وإصابة شقيقه لسرقة دراجته البخارية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا لـ3 بائعين جائلين وعاطل من محافظتي أسيوط وسوهاج، ولهم محل إقامة بمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية رقم القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة، والمتهمين فيها بقتل عامل وإصابة شقيقه لسرقة دراجه بخارية كانا يستقلانها بقرية عزبة العرب التابعه لمركز المنصورة أثناء عودتهما من واجب عزاء.وتعود الواقعة إلى يوم 28- 10- 2019 عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من رمزي شعبان السيد، وشهرته رمزي نجاح قنديل، 40 عاما، جثة هامدة، وإصابة شقيقه حسن، 47 عاما، بطلقات خرطوش في الصدر وفي أماكن متفرقة من الجسم، بعد أن تعرض لهم المتهمون حال عودتهم من قضاء واجب عزاء في عزبة العرب التابعه للمركز، وبصحبتهم نجل الثاني ويدعى حسام حسن، 12 عاما، حيث استوقفهم مجهولون وحاولوا سرقة الموتوسيكل بالإكراه.وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بالترصد للمجنى عليهم على طريق جانبي مظلم لسرقة الموتوسيكل خاصتهم، وعندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات الخرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابوهم بطلقات الخرطوش التي تسببت في مقتل أحدهما وإصابة الثانى، وشلوا حركة الطفل وأخافوه واستولوا على الموتوسيكل وفروا هاربين.وبتقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى بقيادة المتهم الأول لسرقة المتهمين بالإكراه مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، وهى المضبوطات المحرزة معهم في القضية.وبإحالة أوراق القضية للمحكمة قررت المحكمة بعد سماع الشهود والمرافعات واستطلاع رأى المفتي إعدام المتهمين شنقا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية بلا مصروفات.