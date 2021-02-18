رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام لـ3 بائعين متهمين بقتل عامل وإصابة شقيقه لسرقة دراجته البخارية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:02 م
الإعدام لـ3 بائعين
الإعدام لـ3 بائعين متهمين
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا لـ3 بائعين جائلين وعاطل من محافظتي أسيوط وسوهاج، ولهم محل إقامة بمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية رقم القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة، والمتهمين فيها بقتل عامل وإصابة شقيقه لسرقة دراجه بخارية كانا يستقلانها بقرية عزبة العرب التابعه لمركز المنصورة أثناء عودتهما من واجب عزاء.

وتعود الواقعة إلى يوم 28- 10- 2019 عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من رمزي شعبان السيد، وشهرته رمزي نجاح قنديل، 40 عاما، جثة هامدة، وإصابة شقيقه حسن، 47 عاما، بطلقات خرطوش في الصدر وفي أماكن متفرقة من الجسم، بعد أن تعرض لهم المتهمون حال عودتهم من قضاء واجب عزاء في عزبة العرب التابعه للمركز، وبصحبتهم نجل الثاني ويدعى حسام حسن، 12 عاما، حيث استوقفهم مجهولون وحاولوا سرقة الموتوسيكل بالإكراه.

وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بالترصد للمجنى عليهم على طريق جانبي مظلم لسرقة الموتوسيكل خاصتهم، وعندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات الخرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابوهم بطلقات الخرطوش التي تسببت في مقتل أحدهما وإصابة الثانى، وشلوا حركة الطفل وأخافوه واستولوا على الموتوسيكل وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى بقيادة المتهم الأول لسرقة المتهمين بالإكراه مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، وهى المضبوطات المحرزة معهم في القضية.

وبإحالة أوراق القضية للمحكمة قررت المحكمة بعد سماع الشهود والمرافعات واستطلاع رأى المفتي إعدام المتهمين شنقا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية بلا مصروفات.

موضوعات متعلقة

دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار