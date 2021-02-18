مؤشرا البحرين يقفلان على تباين عند مستوى 1،481.38

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،481.38 بارتفاع قدره 3.30 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 636.96 بانخفاض قدره 6.23 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و339 ألف و264 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و778 ألفا و718 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 183 صفقة.