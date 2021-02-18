سوق مسقط يغلق مرتفعًا 0.199%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 55ر3565 نقطة، مرتفعا بـ1ر7 نقطة، وبنسبة 199ر0%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلقت على 46ر3558 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونا و651 ألفا و789 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 6 ر54%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و68 ألفا و258 ريالا عمانيا.