رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير يرصد تزايد طلب الأوروبيين على الرحلات السياحية خلال الصيف

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:59 م
لمفوضية الأوروبية
لمفوضية الأوروبية
فاتن غلاب
طباعة
كشف تقرير شهري لمفوضية السفر الأوروبية (ETC)، المتعلق بدراسة حالة السوق السياحي الأوروبي وتأثير COVID-19 على خطط سفر الأوروبيين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية وقياس نوايا السفر ومراقبة مشاعر الجمهور في أوروبا المتعلقة بالسفر على المسارين المحلي والدولي في 10 أسواق رئيسية ذات مصدر كبير الحجم يوضح أن الأوروبيين يعلقون آمالهم على إجازات الصيف المبكرة للتغلب على إجهاد ومعاناة الإغلاق.
 
وأكد التقرير أنه بالرغم من أن عمليات الإغلاق المستمرة والنصائح لتجنب الرحلات غير الضرورية، فإن معنويات السفر لدى الأوروبيين تحافظ على مسار تصاعدي، حيث يخطط 54% من المشاركين للسفر في غضون الأشهر الستة المقبلة إما محليا أو إلى بلد آخر.
 
وبعد إدخال قواعد سفر أكثر صرامة في جميع أنحاء أوروبا، أصبحت إمكانية التعرض للحجر الصحي وحالات COVID-19 المتزايدة في الوجهات مصدر قلق للأوروبيين الراغبين في السفر، لكن في الوقت نفسه قال غالبية من شملهم الاستطلاع (نسبة 69%) أنهم سيشعرون بمزيد من الأمان والاسترخاء إذا كان لدى الوجهات بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة، في حين قال 21% فقط من المشاركين أن البروتوكولات قد تفسد تجربة السفر.
 
في الوقت نفسه، تظل لقاحات كورونا هى المحرك الأول لاستئناف السفر، مما يجلب الأمل في أن الانتشار الشامل في جميع أنحاء العالم سيسهم في انتعاش حركة السياحة وتعافيها بنسبة 11% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع تلك المرة أشارت إلى أن حملات لقاحات كوفيد -19 الفعالة ستلعب دورًا مهما في قرارهم بالسفر مرة أخرى، ونسبة 11% أيضا أشارت إلى عامل عام بالنسبة لهم وهو فعالية الوجهات السياحية في إدارة الأزمة الصحية والاستعدادات فيها، ونسبة 10% أقرت بأهمية وضرورة اختبار COVID-19 قبل المغادرة.
 
وأكد الدكتور سعيد البطوطي، عضو المفوضية الأوروبية للسفر أن التقرير كشف تزايد اهتمام الأوروبيين بإجازات الشمس والشواطئ مع اقتراب الأشهر الأكثر دفئًا ببطء، فوفقا لنتائج الاستطلاع أكثر من ثلث الأوروبيين (نسبة 34%) متفائلون بشأن القيام برحلتهم التالية بين مايو ويوليو 2021، وكان مواطنو ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة أكثر حماسا بشأن التخطيط لقضاء إجازة ساحلية.
 
أضاف البطوطي، في تصريحات خاصة أن التقرير يوضح أن الثقة في السفر الجوي في ارتفاع مستمر، حيث نسبة بلغت 54% من الأوروبيين ممن شملهم الاستطلاع أقروا أنهم على استعداد للسفر جوا، بينما نسبة 16% لا زالوا لا يفضلون السفر بالطائرات ويعتبرون أن الطيران يشكل خطر على صحتهم ويفضلون السفر بالسيارة.

والسياحة الترفيهية هى النمط المفضل في الوقت الحالي لنسبة 64% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع والذين أقروا أنهم يخططون للسفر على المدى القصير، في حين أن سياحة المدن وزيارة الأصدقاء والأقارب هي الدافع الرئيسي لنسبة 16%، والسياحة الثقافية لنسبة 14%، وسفر الأعمال Business Travel لنسبة 6%.
 
وقال إن 75% ممن شملهم الاستطلاع أقروا بأنهم سيعتمدون على المصادر الرقمية للتخطيط والحجز لرحلتهم القادمة (بينهم نسبة 47% يفضلون الحجز من خلال محركات البحث والحجز عبر الإنترنت، ونسبة 28% يفضلون الحجز عبر مواقع الإنترنت الخاصة بالفنادق وشركات الطيران مباشرة".

موضوعات متعلقة

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار