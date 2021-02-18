تقرير يرصد تزايد طلب الأوروبيين على الرحلات السياحية خلال الصيف

كشف تقرير شهري لمفوضية السفر الأوروبية (ETC)، المتعلق بدراسة حالة السوق السياحي الأوروبي وتأثير COVID-19 على خطط سفر الأوروبيين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية وقياس نوايا السفر ومراقبة مشاعر الجمهور في أوروبا المتعلقة بالسفر على المسارين المحلي والدولي في 10 أسواق رئيسية ذات مصدر كبير الحجم يوضح أن الأوروبيين يعلقون آمالهم على إجازات الصيف المبكرة للتغلب على إجهاد ومعاناة الإغلاق.وأكد التقرير أنه بالرغم من أن عمليات الإغلاق المستمرة والنصائح لتجنب الرحلات غير الضرورية، فإن معنويات السفر لدى الأوروبيين تحافظ على مسار تصاعدي، حيث يخطط 54% من المشاركين للسفر في غضون الأشهر الستة المقبلة إما محليا أو إلى بلد آخر.وبعد إدخال قواعد سفر أكثر صرامة في جميع أنحاء أوروبا، أصبحت إمكانية التعرض للحجر الصحي وحالات COVID-19 المتزايدة في الوجهات مصدر قلق للأوروبيين الراغبين في السفر، لكن في الوقت نفسه قال غالبية من شملهم الاستطلاع (نسبة 69%) أنهم سيشعرون بمزيد من الأمان والاسترخاء إذا كان لدى الوجهات بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة، في حين قال 21% فقط من المشاركين أن البروتوكولات قد تفسد تجربة السفر.في الوقت نفسه، تظل لقاحات كورونا هى المحرك الأول لاستئناف السفر، مما يجلب الأمل في أن الانتشار الشامل في جميع أنحاء العالم سيسهم في انتعاش حركة السياحة وتعافيها بنسبة 11% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع تلك المرة أشارت إلى أن حملات لقاحات كوفيد -19 الفعالة ستلعب دورًا مهما في قرارهم بالسفر مرة أخرى، ونسبة 11% أيضا أشارت إلى عامل عام بالنسبة لهم وهو فعالية الوجهات السياحية في إدارة الأزمة الصحية والاستعدادات فيها، ونسبة 10% أقرت بأهمية وضرورة اختبار COVID-19 قبل المغادرة.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، عضو المفوضية الأوروبية للسفر أن التقرير كشف تزايد اهتمام الأوروبيين بإجازات الشمس والشواطئ مع اقتراب الأشهر الأكثر دفئًا ببطء، فوفقا لنتائج الاستطلاع أكثر من ثلث الأوروبيين (نسبة 34%) متفائلون بشأن القيام برحلتهم التالية بين مايو ويوليو 2021، وكان مواطنو ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة أكثر حماسا بشأن التخطيط لقضاء إجازة ساحلية.أضاف البطوطي، في تصريحات خاصة أن التقرير يوضح أن الثقة في السفر الجوي في ارتفاع مستمر، حيث نسبة بلغت 54% من الأوروبيين ممن شملهم الاستطلاع أقروا أنهم على استعداد للسفر جوا، بينما نسبة 16% لا زالوا لا يفضلون السفر بالطائرات ويعتبرون أن الطيران يشكل خطر على صحتهم ويفضلون السفر بالسيارة.والسياحة الترفيهية هى النمط المفضل في الوقت الحالي لنسبة 64% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع والذين أقروا أنهم يخططون للسفر على المدى القصير، في حين أن سياحة المدن وزيارة الأصدقاء والأقارب هي الدافع الرئيسي لنسبة 16%، والسياحة الثقافية لنسبة 14%، وسفر الأعمال Business Travel لنسبة 6%.وقال إن 75% ممن شملهم الاستطلاع أقروا بأنهم سيعتمدون على المصادر الرقمية للتخطيط والحجز لرحلتهم القادمة (بينهم نسبة 47% يفضلون الحجز من خلال محركات البحث والحجز عبر الإنترنت، ونسبة 28% يفضلون الحجز عبر مواقع الإنترنت الخاصة بالفنادق وشركات الطيران مباشرة".