بسمة وهبة تستعد لبدء تصوير «قنديل أم هاشم» على شاشة الحياة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة بدء تصوير برنامجها الجديد" قنديل أم هاشم" خلال أيام، والمقرر عرضه على شاشة الحياة، على أن تنطلق أولى حلقات البرنامج أول شهر مارس المقبل.ويأتي البرنامج بعدما كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلي في الفك، وذلك عبر فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه: "عمري ما اتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".وقالت في الفيديو: إنها منذ شهر كانت لديها مشكلة في الفم ولم تستطع فتح فمها ولا الأكل والشرب، وذكرت أن السبب وراء تلك الإصابة خطأ طبي من أطباء أحد مراكز التجميل، وذلك أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ، وأنها خلال الفترة الماضية أثناء تواجدها في دبى بدولة الإمارات أخبرتها إحدى الطبيبات أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية، وبعد فترة من العلاج لم يحدث تحسن.والجدير ذكره أن آخر ما قدمته بسمه وهبة برنامج "كل يوم" على شاشة ON بالمشاركة مع الإعلامي خالد أبوبكر.