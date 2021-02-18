رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ أنشطة مسارح متنقلة بواحة هرم ميدوم في بني سويف

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:57 م
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بهيئة قصور الثقافة بحضور محمد كمال القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة بني سويف، حيث تم بحث الأنشطة والبرامج التي ستنفذها الثقافة بالمحافظة والبرامج والفعاليات المستهدفة في الفترة المقبلة.

وأكد محافظ بنى سويف أن محور التنمية الثقافية ورفع الوعي لدى المواطنين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية، وأن يتم الاستعانة بكل المقومات الثقافية وإدراجها ضمن الأعمال والأنشطة التنموية الجاري تنفيذها، مؤكدًا على أن إمكانيات الهيئة العامة للثقافة وفرع ثقافة بنى سويف تمثل ركيزة رئيسية لذلك.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل دور الهيئة فى دعم جهود المحافظة الحالية فى مجال المستهدف بقطاع السياحة، حيث تنفذ المحافظة خطوات عملية فى هذا المجال مثل تحفيز ودفع الحركة السياحية إلى واحة ميدوم ضمن خطة تنمية المنطقة والقرى المجاورة بشكل يشمل كافة المجالات الاقتصادية والفكرية والتعليمية ليكونوا عنصرًا داعماَ للخطة وشركاء فى التنمية.

وطالب المحافظ بأن يتم تحريك أنشطة المسارح المتنقلة التي تنفذها وزارة الثقافة إلى واحة ميدوم، لاسيما وأنها تقدم مجموعة برامج متكاملة تشمل دورات وبرامج تدريبية على الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية بجانب إقامة فعاليات فنية شعبية تنهض بتراثنا الفني المميز، مشيرًا إلى أن ذلك سيمثل دعم للخطة المستهدفة بالمنطقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب الفنان جلال عثمان عن تقديره لثقة واهتمام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه قصور الثقافة فى تحقيق التنمية الفكرية، مبديًا إعجابه بالخطة الاستراتيجية التنموية التى تنفذها المحافظة وتستهدف النهوض بقطاعات ومجالات حيوية خاصةً النهوض بالسياحة التى من أهم أنواعها السياحة الثقافية.

وأكد عثمان أنه ستتم الاستجابة للمحافظة فيما تتعلق بتنفيذ أنشطة المسارح المتنقلة بواحة ومنطقة هرم ميدوم خلال الشهر الجارى، وذلك بعد ما تم تنفيذها بمركز شباب الواسطى، وأن فرع ثقافة بنى سويف سيشارك فى احتفالات العيد القومى للمحافظة من خلال كرنفال وعروض فنية وشعبية بجانب قيام فرقة الموسيقى العربية بتنظيم فعاليات وطنية وذلك فى إطار الحرص على أن تكون وزارة الثقافة من جهتها شريكًا رئيسيًا فى دعم جهود المحافظة.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: أخي الدكتور علاء.. هذا ماتبقى من أورويل.. فماذا سيتبقى منك؟

«يملأ فمي بالكرز».. آخر إبداعات الشاعر فتحي عبد الله

الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة