شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدمياط واقعة تدل على أن الخير لا ينقطع عن أهل هذه البلاد، وهناك من الشباب من يحمل في نفسه القدرة على عمل الخير، حيث قام مندوب إحدى الشركات بالتحرك بدراجة بخارية من الفيوم إلى دمياط لتوصيل عدة طلبات، وتفاجأ بهطول أمطار غزيرة، ولم يكن معه ملابس بديلة لتلك التي ابتلت بسبب الأمطار، وقام بحجز غرفة في أحد الفنادق ونشر عبر الفيس بوك أنه يحتاج مساعدة من أهالي دمياط كي يستطيع العودة لبلده.تحرك العديد من أهالي محافظة دمياط لنجدته وتم نشر البوست الخاص به في عدة جروبات وصفحات وقام علي الشامي مدون وأدمن أحد الجروبات بدمياط بالتواصل معه وتقديم يد العون له.ويقول على الشامي مدون وأدمن أحد جروبات الفيس بوك، إن أهالي محافظة دمياط يشتهرون بالنخوة وسرعة التحرك لنجدة من يستغيث بهم، ومنذ نشر البوست الخاص بالمندوب تواصل معي العديد من أهالي دمياط لتقديم المساعدة له.وأضاف على الشامي، لقد تحركت له بصحبة بعض الشباب وقدمنا له ما يحتاجه من ملابس وطعام، وقام شباب آخرون بتوصيل الطلبات التى كانت بحوزته للاهالي.وأكمل علس أن هناك من تواصل مع المندوب لتوصيله الي القاهرة بحيث يكون أقرب إلى بلده الفيوم مؤكدا أنه لا خير فينا ان لم نستجب لمن يستغيث بنا.