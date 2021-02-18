السعودية: نقترب من العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن اللقاحات سلاح قوي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم: «عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية».وأضاف: «تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها».وأردف: «نتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية».وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدًا أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا، مؤكدة أن اللقاح معتمد أيضًا من منظمة الصحة العالمية.ونوهت الوزارة، بأن المتعافون من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.وأوضحت الصحة السعودية، أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعًا بإصابات كورونا، مضيفة: «إذا التزمنا بالاحترازات يمكن توقع تراجع عدد الإصابات».