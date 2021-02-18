رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: نقترب من العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:50 م
الدكتور محمد العبد
الدكتور محمد العبد العالي
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن اللقاحات سلاح قوي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم: «عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية».

وأضاف: «تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها».

وأردف: «نتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية».

وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدًا أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا، مؤكدة أن اللقاح معتمد أيضًا من منظمة الصحة العالمية.

ونوهت الوزارة، بأن المتعافون من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.

وأوضحت الصحة السعودية، أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعًا بإصابات كورونا، مضيفة: «إذا التزمنا بالاحترازات يمكن توقع تراجع عدد الإصابات».

موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر