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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اتهمته فتاة بالتحرش.. انتداب الطب الشرعي في مصرع شاب قفز من محكمة الخانكة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:50 م
مصرع شاب قفز من
مصرع شاب قفز من محكمة الخانكة
كتب صلاح حسنى
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قررت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع شاب قفز من الطابق الخامس من محكمة الخانكة أثناء عرضه على نيابة الخصوص المتواجدة بمقر المحكمة لإتهامه بواقعة تحرش والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير

كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من مأمور قسم الخانكة بوفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم حيث قفز من الدور الخامس من محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة.

وتبين من التحريات أن المتوفى حاول الهروب وألقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص بمقر نيابة الخانكة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت إحدى الفتيات بمدينة الخصوص اتهمت المتوفى، بالتحرش بها وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم والذى تم حجزه على ذمة التحقيقات، وأثناء عرضه اليوم أمام نيابة الخصوص بمقر محكمة الخانكة، حاول الهروب والقفز من الطابق الخامس الخاص بالنيابة ليلقى حتفه في الحال.

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