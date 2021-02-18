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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:14 م
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
وكالات
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أكد الأمير البريطاني تشارلز أهمية تلقي أي من لقاحات "كوفيد-19"، وذلك إزاء عدم الثقة فيها، لاسيما بين الأقليات العرقية في البلاد.

وقال وريث العرش البريطاني في رسالة مصورة، نشرت اليوم الخميس: "اللقاحات سوف تنقذ الأرواح وتحول دون مرض خطير، وتحمي جهاز الصحة، وتساعد في عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأعرب الأمير عن حزنه لوجود تفاوت كبير في تقبل اللقاح، ووصف رفض البعض أخذ الجرعة بـ"المأساة".

وحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فإن 85% من البالغين مستعدون للحصول على لقاح "كوفيد- 19".

غير أن الحكومة قلقة من حقيقة أن أجزاء كبيرة من السود والآسيويين وغيرهم من مجتمعات الأقليات العرقية تشكل نسبة غير متناسبة من هؤلاء الذين يرفضون الحصول على اللقاح.

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