بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر35 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5691 نقطة بنسبة هبوط بلغت 63ر0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر248 مليون سهم تمت عبر 10839 صفقة نقدية بقيمة 8ر41 مليون دينار (نحو 9ر137 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4662 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 180 مليون سهم تمت عبر 6436 صفقة نقدية بقيمة 5ر14 مليون دينار (نحو 8ر47 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر43 نقطة ليبلغ مستوى 6213 نقطة بنسبة هبوط بلغت 70ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر68 مليون سهم تمت عبر 4403 صفقات بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 09ر90 مليون دولار).في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4845 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر134 مليون سهم تمت عبر 4256 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 3ر36 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فيوتشر كيد) و(امتيازات) و(اموال) و(م الأعمال) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(ارزان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ارزان) و(معادن) و(استهلاكية) و(الديرة) الأكثر انخفاضا.