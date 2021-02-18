سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 63.55 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 55 سنتا ليبلغ 63.55 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 63.00 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند 64.34 دولار للبرميل مرتفعا 99 سنتا بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.14 دولار للبرميل مرتفعا 1.09 دولار.