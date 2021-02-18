استعدادًا للامتحانات.. إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية بالأزهر

أعلنت المناطق الأزهرية بجميع المحافظات إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من السبت المقبل 20 فبراير الجاري، وفقًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.ويأتي ذلك نظرًا لاستعداد المعاهد الأزهرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتقرر إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية وإجازات التناوب بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة.وتتم العودة للعمل بداية من يوم السبت المقبل، وأنه على الجميع الالتزام بالحضور وعدم التخلف.